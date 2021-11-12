Хранилища «Газпрома» в Европе начали пустеть

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Тема газового кризиса накалила атмосферу и на заседании Кишиневского муниципального совета. Спокойно начатая дискуссия на тему подключения жилых домов к отоплению переросла во взаимные обвинения. Некоторые советники начали упрекать примара Кишинева в популизме после того, как тот заявил, что в то время, как люди замерзают в квартирах, во многие государственные учреждения тепло поступает. Бывший исполняющий обязанности примара Руслан Кодряну также на своей странице в социальной сети выступил с обвинениями в адрес градоначальника. Сообщение Тема газового кризиса накалила атмосферу на заседании мунсовета Кишинева: Иона Чебана обвинили в популизме | VIDEO появились сначала на TV6.