Weekend pentru sănătate. Moldovenii pot să își facă screening gratuit la diabetul zaharat în următoarele două zile

09:20

Cea de-a doua ediție a „Tech Women Summit 2021” aduce în fața publicului larg prezentări și discursuri cu subiecte inovatoare, oportunități pentru dezvoltarea unei cariere în IT, sesiuni de informare privind ultimele tendințe din domeniu, dar și istorii de succes ale profesionistelor care muncesc în industria IT. Speakerele evenimentului vor împărtăși experiențe și opinii care ar putea motiva odată în plus fetele și femeile interesate de domeniul tehnologiilor informațională să exploreze noi oportunități și să se dezvolte în această direcție. Invitatele speciale sunt profesioniste care activează în mediul privat, misiuni diplomatice, companii internaționale în domeniul financiar-bancar, dar și corporații.