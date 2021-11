Naționala Moldovei va întâlni astăzi echipa Scoției

21:30

TV6 dă start celui de-al doilea sezon al emisiunii ”Oameni pentru Oameni” - un proiect de suflet, unic în Republica Moldova, în cadrul căruia ați cunoscut istorii de viață emoționante. Timp de un an, am cutreierat numeroase localități și am reușit să schimbăm destinele a cca 30 de familii din diverse colțuri ale țării. Dar, există încă mulți oameni care o duc greu și au nevoie de sprijin, de aceea, echipa emisiunii și-a propus ca în noul sezon să le descopere poveștile și să le ofere mai multă speranță în ziua de mâine. Сообщение Proiectul ce schimbă destine: TV6 dă stratul celui de-al doilea sezon al emisiunii „Oameni pentru Oameni” | VIDEO появились сначала на TV6.