(video) Siguranţa pe drumuri încă nu este o prioritate? Expert, despre accidentul tragic din weekend din raionul Străşeni

Racheta de buzunar lansată de cei de la Toyota sub forma modelului GR Yaris are din câte se pare un potențial enorm şi încă nedezvăluit! Un atelier de tuning din Australia a reuşit aproape să-i dubleze puterea cu modificări hardware minime! Amintim că motorul lui GR Yaris este o unitate turbo G16E-GTS cu trei cilindri […] Articolul (video) Mai are un potenţial enorm! Din motorul mic al lui Toyota GR Yaris s-au putut stoarce practic 500 CP apare prima dată în Autoblog.md.