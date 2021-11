Anatol Țăranu // Chișinăul și geopolitica gazului rusesc

14:00

Carabinierii moldoveni și jandarmii români s-au reunit pentru a trece în revistă activitățile organizate și desfășurate în cadrul proiectului transfrontalier comun de asistență externă ”Intervention techniques and tactics standardization through joint preparation and training activities for the insurance of public order measures occurred during cross border public manifestations”. Timp de două zile, pe 9-10 noiembrie 2021, Inspectoratul General de Carabinieri a găzduit echipa managerială din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași (IJJ Iași), condusă de către Inspectorul șef, colonel Mircea Tulică.