Serviciu (ne)militar obligatoriu. Duș doar de două ori pe săptămână, iar varza de la bucătărie - cu viermi (VIDEO)

După ce a lucrat în mai multe centre educaționale private și după ce a scris mai multe cărți educative pentru copii, acum doi ani Viorica Babova a decis să-și deschidă propriul centru educațional la Chișinău. „Programele noastre ajută copiii să-și găsească potențialul și să-l dezvolte. Fiecare copil are un tempo diferit de dezvoltare, de aceea noi ne străduim să avem o abordare individuală pentru fiecare copil, să aflăm ce capacități are și să le dezvoltăm”, ne-a povestit Viorica. Am discutat cu antreprenoarea despre ce înseamnă o afacere în domeniul educației în Moldova și ce schimbări își dorește să aducă în domeniu prin intermediul centrului educațional pentru dezvoltarea copiilor „Academica”.