Idei: Cum să refolosești cu stil puloverele vechi

09:00

Ideea că vaccinurile anti COVID-19 afectează fertilitatea este din ce mai des auzită, din păcate. Medicul Mihai Craiu vine cu argumente solide asupra acestui mit și explică de ce nu ar trebui să ne facem griji că vaccinurile împotriva COVID-19 ne-ar putea afecta fertilitatea. „Prima dată când am auzit, la sfârșitul anului 2020, această "teorie" cu afectarea fertilității de către vaccinurile destinate prevenției maladiei COVID-19 am avut o strângere de inimă. Chiar am întrebat într-un grup de exp...