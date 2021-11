Patru echipe de jurnaliști au obținut granturi pentru realizarea podcasturilor la tema dezinformării

19:50

Săptămâna viitoare urmează să aibă loc o ședință publică a comisiei parlamentare speciale, în cadrul căreia va fi examinat raportul de evaluare a activității Centrului Național Anticorupție (CNA). Despre asta a anunțat Olesea Stamate, președinta Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului R. Moldova, la masa rotundă „Evaluarea activității autorităților anticorupție: Cine? De ce? Cum?”, desfășurată de API la 2 noiembrie a.c. Ea nu exclude că raportul va conține recomandări de demisie a conducerii CNA. Atât experții societății civile, cât și reprezentanții instituțiilor anticorupție pledează pentru un proces de evaluare transparent și criterii de performanță clar stabiliți prin lege. Activitatea instituțiilor publice anticorupție trenează și există necesitatea evaluării acestora pentru a elabora recomandări de îmbunătățire a activității, a spus Olesea Stamate, președinta Comisiei juridice, numiri și imunități. “Fără a atenta la independența acestor instituții, vrem să introducem un mecanism care ar permite evaluarea performanței și să livrăm rezultatele pe care le așteaptă societatea. Raportul va fi evalua competențele profesionale: prevenirea și combaterea corupției, activitatea agenției de recuperare a bunurilor infracționale, eficiența „liniei verde”, rapoartele de activitate etc. Am solicitat și am primit răspuns la un spectru larg de întrebări de la CNA, de la alte autorități cu care conlucrează Centrul.…