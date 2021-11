Premergătorul şi marsupiul. Ce consecinţe pot provoca micuţilor şi cu ce sfaturi vine medicul

16:10

Etnicii azeri din Republica Moldova au sărbătorit astăzi un an de la victoria obţinută în Războiul Patriotic de 44 de zile în urma căruia şi-au recuperat teritoriile de sub ocupaţia separatistă. Conflictul din regiunea Karabah s-a încheiat în data de opt noiembrie 2020. Azerii sunt mândri că au reuşit să-şi recupereze pământurile şi speră că […]