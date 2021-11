Adunarea Generală a Procurorilor a fost amânată

11:00

Având în vedere analiza evoluției situaţiei epidemiologice pe plan naţional şi internaţional, cu agravarea indicatorilor epidemiologici – până la data de 25 octombrie 2021 în Republica Moldova au fost înregistrate 329 294 cazuri de COVID-19, dintre care 14 295 constituie cazuri active la momentul actual; incidenţa în ultimele 7 zile – 308 cazuri la 100 ...The post Se recomandă prelungirea vacanței elevilor până la 7 noiembrie first appeared on Radio Orhei.