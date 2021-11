Singles’ Day – zi perfectă pentru shopping! Top produse la super preț pe elefant.md

09:15

Pentru al cincilea an consecutiv, Republica Moldova găzduiește expoziția internațională World Press Photo, organizată de Fundația „World Press Photo" din Olanda. Lansarea expoziției, desfășurată sub genericul „Istorii care contează", a avut loc miercuri, 10 noiembrie, 2021, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei.