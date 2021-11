Expoziția World Press Photo a ajuns la Chișinău și în acest an. Unde și în ce perioadă o poți vedea

Pentru al cincilea an consecutiv, Republica Moldova găzduiește expoziția internațională World Press Photo, organizată de Fundația „World Press Photo” din Olanda. Lansarea expoziției, desfășurată sub genericul „Istorii care contează”, a avut loc miercuri, 10 noiembrie, 2021, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Articolul Expoziția World Press Photo a ajuns la Chișinău și în acest an. Unde și în ce perioadă o poți vedea apare prima dată în #diez.

