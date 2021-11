Autorităţile din Republica Moldova, îngrijorate de ritmul lent al procesului de imunizare

10:50

Cercetători din Europa au abordat o nouă metodă pentru a înţelege cum previne cafeaua o afecţiune teribil de dureroasă de care suferă în jur de 15% din populaţie, relatează Eat This, Not That! Un comunicat de presă de la National Kidney Foundation informează despre un studiu publicat în octombrie de American Journal of Kidney Diseases. […]