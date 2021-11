Maia Sandu, filată de un procuror de la Chișinău

11:20

Prăbușirea rating-ului Partidului Liberal a avut loc din cauza FSB-ului rusesc. De această părere este Mihai Ghimpu, președintele de onoare al PL, care coordonează activitatea partidului până la alegerea unui nou lider. Astfel, fiind întrebat despre motivele care au dus la pierderea miilor de susținători după o lungă perioadă de glorie a PL, liderul unionist a explicat că „FSB-ului rusesc, prin ostașii săi de aici, a lucrat foarte puternic împotriva noastră”. „Hai să recunoaștem... Nu vreau să spun că sunt cel mai frumos, cel mai bun, cel mai patriot și cel mai unionist, dar totuși eu și PL am făcut niște lucruri în plan național. Economic nu am făcut și nu va face nimeni pentru că nu avem economie. (...) Însă, în plan național am făcut niște lucruri. Nu mai luăm ceea ce a fost în timpul Frontului Popular: limbă, alfabet, independență, suveranitate și tricolor, dar să vorbim despre lucrurile făcute începând cu 2009. Am pus punct în cazul limbii de stat, limba noastră se numește limba română, am desecretizat arhivele sovietice, am semnat decretul cu privire la ocupație. Mai departe au fost întreprinse acțiuni cu privire la condamnarea comunismului am format și comisie în acest sens. I-am cazat la Condrița și am plătit din banii mei, pentru că Guvernul nu a vrut să-mi dea bani ca să-i le achităm masa vreo 10 zile. Și dacă suntem români moldoveni, fiecare a vrut cartea sa și așa și nu a mai apărut acel volum. Aici a și fost toată problema, închipuiți-vă ca a venit un Mihai Ghimpu și semnează decretul cu privire la ocupație și aceia spun „кто он такой?!” (cine este el?-n.red.)”, a menționat președintele de onoare al PL. Mihai Ghimpu a mai precizat că nu va mai reveni în fruntea Partidului Liberal în cadrul următorului Congres al formațiunii, el urmând doar să asigure interimatul funcției până la alegerea noului lider al partidului. De asemenea, el a mai calificat drept corectă decizia lui Dorin Chirtoacă de a renunța la funcția de președinte al PL și de a-și întrerupe temporar activitatea politică, subliniind că acesta „trebuie să ia o pauză” până la soluționarea dosarelor politice în care este vizat. Amintim că Mihai Ghimpu, fostul lider al Partidului Liberal, a asigurat interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova între 11 septembrie 2009 și 28 decembrie 2010. Astfel, la începutul anului 2010, Mihai Ghimpu a semnat decretul de înființare a Comisiei de condamnare a comunismului. Comisia respectivă urma să studieze apariția, funcționarea și impactul regimului comunist in perioada 1917-1990 și să pregătească un raport în acest sens. Ulterior, președintele interimar al R. Moldova a declarat prin decret prezidențial 28 iunie 1940 ca fiind Ziua Ocupației Sovietice a Basarabiei. Mai târziu, Curtea Constituțională a anulat decretul respectiv. Tot în 2010, Mihai Ghimpu a semnat și un decret prin care arhivele NKVD şi KGB au devenit publice. Articolul Mihai Ghimpu, despre motivele prăbușirii PL: „FSB-ul rusesc a lucrat împotriva noastră” apare prima dată în InfoPrut.