Record la vaccinări în țările unde cetățenii au o gândire critică mai dezvoltată

În unele țări din Europa, procentul de vaccinare a depășit 80% în rândul adulților, în timp ce în altele este sub 25%. Cele mai mari performanțe în privința vaccinării le-au înregistrat țările din nord-vestul Europei, iar țările cu cele mai slabe rate sunt în partea de sud-est a continentului. Experții afirmă că statele cu un nivel mai înalt de vaccinare ocupă poziții de frunte și în clasamentul țărilor cu un nivel mai mare de alfabetizare media (Media Literacy Index). Altfel spus, acolo unde oamenii cu o gândire critică mai dezvoltată, și rata vaccinării e mai mare, deoarece nu s-au lăsat manipulați de dezinformarea cu privire la vaccinuri.Portugalia este acum țara cu cea mai mare rată de vaccinare din lume, potrivit datelor Our World In Data. Până pe 3 noiembrie, țara a reușit să atingă un procent de 89%. Malta cu 84%, Islanda cu 83% și Spania cu 82% vaccinați în rândul populației adulte sunt țările care urmează după Portugalia.Dacă comparăm datele vaccinării cu datele Media Literacy Index 2021 (Indicele de alfabetizare media 2021), vom constata că statele cu cea mai înaltă rată de vaccinare sunt și mai educate din punct de vedere mediatic. Bunăoară, Finlanda (locul 1 în…

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de API