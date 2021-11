Prețul gazelor scade după ce Rusia a crescut livrările spre Europa

20:30

Locuitorii din Bălți susțin programul de dezvoltare a municipiului, propus de Marina Tauber, candidatul Partidului „ȘOR” pentru funcția de primar. Oamenii sunt siguri că ea va aduce schimbările de care are nevoie localitatea lor. În una dintre acestea este vorba despre rețeua de canalizare și alimentarea cu apă potabilă, probleme pe care Marina Tauber a promis că o să le soluționeze cu prioritate. Convinși că politicianul are experiența necesară pentru a face municipiul funcțional, localnicii au declarat, la rândul lor, că vor vota pentru ea la alegerile locale noi din 21 noiembrie. Сообщение Marina Tauber a reușit să cucerească iremediabil inimile bălțenilor: Oamenii sunt siguri că ea va aduce schimbările de care are nevoie localitatea lor | VIDEO появились сначала на TV6.