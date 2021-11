Actorul Paul Rudd a fost desemnat „cel mai sexy bărbat în viață” de People; Reacția pe care a avut-o la primirea veștii

14:30

Jose Mourinho nu mai e ”The Special One”! Cifrele care demonstrează decăderea antrenorului portughez Jose Mourinho a venit pe cai mari la AS Roma, dar după un start lansat echipa a înregistrat o singură victorie în ultimele 7 partide. Presiunea crește deoarece Roma este deja la 12 puncte în urma echipelor din frunte, Milan și Napoli. Iar Gazzetta dello Sport dezvăluie că sub portughez, echipa are cel mai slab început de sezon din ultimii 7 ani, mai rău decât cele sub comanda lui Rudi Garcia, Luc...