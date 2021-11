Sute de cazuri de decese din cauza COVID-19, nedeclarate. Cu ce precizări vine Ministerul Sănătății

11:30

Cea de-a doua ediție a „Tech Women Summit 2021” aduce în fața publicului larg prezentări și discursuri cu subiecte inovatoare, oportunități pentru dezvoltarea unei cariere în IT, sesiuni de informare privind ultimele tendințe din domeniu, dar și istorii de succes ale profesionistelor care muncesc în industria IT. Articolul Zeci de profesioniste în IT invitate la „Tech Women Summit 2021”. Hai să le cunoaștem apare prima dată în #diez.