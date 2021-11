Situație de Urgență! California de Sud rămâne fără nicio rezervă de apă din cauza secetei

11:00

Acesti sfinti fac parte din cei saptezeci de apostoli. Olimp si Rodion au suferit moarte martirica in vremea lui Nero, in cetatea Romei.Erast a fost iconom al bisericii din Ierusalim si episcop al Paneadei, iar Sosipatru episcop la Iconiu (pomenit de Sfantul Apostol Pavel in Epistola catre romani). Cuart a fost episcop al cetatii Beirutului, a botezat multi elini si a patimit pentru credinta in Hristos.