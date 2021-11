Moldova a trecut de punctul critic din acest val pandemic, secretar de stat MS

09:20

Președintele Maia Sandu salută decizia Parlamentului de a trece Compania Teleradio-Moldova sub control parlamentar. Potrivit șefului statului, managementul televiziunii și radioului public este unul defectuos și nu servește interesului cetățeanului. Președintele țării spune că are obiecții și la modul de activitate a Consiliului Audiovizualului, întrucât regulatorul n-ar sancționa instituțiile media... The post Maia Sandu despre Teleradio-Moldova: nu s-a servit interesul cetățeanului appeared first on Portal de știri.