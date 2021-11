Cumpără mere cu 1,40 lei și vând sucul cu 26,59

15:40

Este o planta larg cunoscuta si folosita inca din vremea dacilor, denumirea sa originala in limba daca – Prodiarnela – ajungand pana in zilele noastre datorita consemnarii sale de catre Dioscoride, celebrul medic al antichitatii, in tratatul sau. In ultimele decenii, tataneasa a fost una din cele mai folosite plante pe plan mondial. In Elvetia […] Articolul Tătăneasa – Folosită de pe vremea dacilor tratează peste 100 de boli apare prima dată în AgroTV.