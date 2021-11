Constantin Haret: Voi repeta după Churchill: «Dacă nu există cultură, pentru ce mai luptăm?»

07:30

BERBECS-ar putea sa te simti putin obosit astazi, dar mental esti ok. Ideile ti-ar putea aparea in continuare in cap, trimitandu-te in zboruri de fantezie care iti excita creativitatea. Aceasta este o zi grozava pentru a citi sau chiar pentru a viziona documentare. Orice ai invata ti-ar putea fi de mare folos mai tarziu.TAURAstazi ai putea cauta sa iti extinzi cunostintele despre arte.