În România se prefigurează o mare coaliție între liberali și social democrați

20:50

Președinta Maia Sandu a promulgat luni legea care readuce compania publică Teleradio Moldova sub controlul direct al Parlamentului, dominat în prezent de partidul ei, PAS. Legea promovată de majoritatea parlamentară presupune excluderea concursului pentru selectarea directorului companiei Teleradio-Moldova, urmând să-l desemneze legislativul, la propunerea unui nou Consiliu de Supraveghere. Componența acestui consiliu ar urma și ea să fie aprobată de Parliament. Inițiativa trecerii TRM de sub co...