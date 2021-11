Ordinul de angajare a Valentinei Buliga a fost anulat. Ministerul Sănătății: S-ar fi produs încălcări ale legislației

16:40

O tânără dată dispărută în SUA a fost salvată după ce a reușit să transmită șoferilor de pe contrasens că are nevoie de ajutor folosind un gest care semnifică probleme sau violență domestică, informează Digi24, cu referire la The Guardian. Fata de 16 ani a fost observată în data de 4 noiembrie semnalizând șoferilor, în … Articolul O adolescentă din SUA, salvată din mâinile răpitorului. A reușit să le semnalizeze celorlalți șoferi că are probleme apare prima dată în ZUGO.