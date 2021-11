Podcastul Transplant cu Marina Musteață: despre bucătărie și rădăcini

15:20

Îți place să te plimbi prin casă doar în tricou chiar și în timpul iernii, iar starea de urgență în domeniul energetic te-a speriat și ți-a dat niște palpitații la inimă? Situația actuală și incertitudinea a ce urmează în această iarnă ne-a făcut să ne întrebăm cum să facem economie la energie și care ar […] The post Haz de necaz. Cum hibernăm în acest an? Sfaturi și recomandări appeared first on Moldova.org.