„Mulțumim domnului Ilan Șor că are grijă de noi”. Peste 70 de pensionari din Orhei au primit ajutor material din partea Primăriei municipiului | VIDEO

Înalta Autoritate pentru Sănătate (HAS) a recomandat luni ca vaccinul Moderna să nu fie utilizat pentru persoanele care au sub 30 de ani, pe baza unui studiu potrivit căruia există un risc ușor crescut de miocardită și pericardită la această categorie de populație, relatează AFP, scrie hotnews.ro. Condus de structura Epi-Phare, care combină Asigurările de