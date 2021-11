Angela Paraschiv: ”Decizia de a nu se vaccina împotriva COVID-19 se reflectă în numărul zilnic de decese”

12:30

Astăzi, la Chișinău are loc cel de-a IX-lea Congres al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Evenimentul are loc la Palatul Articolul Vladimir Voronin își va anunța astăzi plecarea de la șefia PCRM? În aceste momente are loc congresul partidului apare prima dată în Dosar Media.