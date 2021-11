Start Liga Națională Orange la FIFA22. Participă online la competiţiile de eSports şi câştigă premii

11:15

Pe 4 noiembrie 2021, Facultatea Inginerie Economică și Business a UTM a organizat, în regim online, Conferința economică internațională „Competitivitate și dezvoltare durabilă în contextul integrării europene" – International Economic Conference „Competitiveness and Sustainable Development in the Context of European Integration".