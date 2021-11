Sturza despre negocierile cu Gazprom: Dacă erau socialiștii la guvernare am fi avut un preț cu mult mai prost

07:40

„Wonder of the Seas", cel mai nou și mai mare vas de croazieră din lume, a cărui construcție a durat doi ani, a părăsit vineri seara șantierul din portul francez Saint Nazaire, îndreptându-se către Marsilia, unde va avea parte de finisajele finale, relatează Euronews. Cu o lungime impresionantă, de 362 de metri, o lățime de