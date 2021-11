Horoscopul pentru 9 noiembrie 2021

BERBECRomantismul nu merge perfect pentru tine si lucrurile chiar pot fi putin in ceata in acest domeniu. Astazi pot aparea evenimente care te vor face sa nu mai ignori acesta problema. Comunicarea este cheia pentru a te ajuta sa rezolvi sentimentele asociate cu aceste probleme. Nu judeca prea mult in abordarea ta.TAURDragostea si romantismul sunt cu siguranta in carti astazi. Joaca ma

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md