Deputatul PAS Adrian Belîi acuză cetățenii de creșterea cazurilor de COVID-19

16:30

Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, principalul negociator al Republicii Moldova în procesul de reglementare transnistreană, Vladislav Kulminski, și-a anunțat demisia. • ”Stimați prieteni, din motive personale am depus cererea de demisie din funcția de Vice-prim ministru pe reintegrare. Evenimentele recente din familie cer prezenta mea fizica practic non-stop, ceea ce nu-mi mai permite sa mă dedic în continuare pe deplin sarcinilor care se cuvin funcției deținute. In acest scurt timp am munci...