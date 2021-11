Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate propune Ministerului Finanțelor mărirea accizelor pentru țigări pe anul 2022

18:50

Președinta Maia Sandu a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova. Astfel, Compania „Teleradio Moldova” revenie sub control parlamentar, scrie replicamedia.md. Obiectivul primordial al acestei proiect de lege este de a responsabiliza furnizorul public național, Compania ”Teleradio-Moldova”. Documentul prevede revenirea sub control parlamentar a furnizorului public național de […] Сообщение Legea prin care compania „Teleradio-Moldova” revenie sub control parlamentar, promulgată de președinta Sandu | DOC появились сначала на TV6.