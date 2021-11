Hijabul, o confuzie în Consiliul Europei și neștiința jurnaliștilor

00:00

In contextul in care statutul bisericilor generează dispute si polemici în mai multe tari ale Europei de est, ar fi util de văzut care este situația in unele țări ale Europei occidentale, in Germania, Franța sau Belgia, dar și în Rusia. Situația islamului, mai ales în Rusia, dar și în mai multe țări ale Balcanilor, e diferită de cea a creștinismului și am tratat-o aparte, atunci...