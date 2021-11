România a depășit pragul de 1 milion de persoane vaccinate cu doza a treia

13:50

Sindromul burn-out este considerat a fi boala secolului, iar cazurile se înmulțesc de la an la an la an. Numărul persoanelor care lipsesc de la muncă din cauza epuizării este în continuă creștere. De cele mai multe ori, acest fenomen apare fără ca cineva să-și dea seama, îi ia pe angajați prin surprindere și le stinge energia, lăsându-i demoralizați. Din fericire, există măsuri pe care le pot aplica pentru a combate stresul cronic și a recâștiga atitudinea pozitivă. Pentru că este un subiect care preocupă în măsură egală atât angajații, cât și angajatorii am decis să discutăm acest sindrom cu experta în psihoterapie, Tatiana Mendes.