SUA au avertizat Europa despre o posibilă reîncepere a ostilităților în Ucraina printr-o ofensivă susținută de Rusia

Un raport finanţat de UE şi Germania, intitulat „Weapons of War in Ukraine,” realizat de compania Conflict Armament Research, specializată în urmărirea armamentelor, care a documentat sistemele de armament şi muniţiile folosite de separatişti în războiul cu forţele guvernamentale ucrainene, arată implicarea Rusiei în conflict şi alimentarea insurgenţilor cu sisteme moderne de armament, muniţii şi militari pentru a le folosi sau a-i antrena pe rebeli, conform The New York Times.