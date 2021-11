Crima de la Fălești: Procurorii cer mandate de arest pe numele celor patru suspecți

12:20

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea luni, la Washington D.C., consultări politice bilaterale cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, în cadrul vizitei pe care ministrul român de externe o efectuează în Statele Unite ale Americii, în perioada 8-9 noiembrie 2021, la invitația omologului american. Vizita se înscrie într-un nou trend ascendent al relației de parteneriat strategic dintre România și Statele Unite, ea urmând vizitei pe care secretarul american al apărării Lloyd Austin a efectuat-o în luna octombrie la București, unde a fost primit de președintele Klaus Iohannis și omologul român Nicolae Ciucă. De asemenea, vizita are loc după ce SUA și România au anunțat, prin președintele Klaus Iohannis și emisarul special pentru climă al președintelui SUA, John Kerry, un acord prin care SUA vor construi în România primul reactor nuclear modular de mici dimensiuni. Aceasta va fi prima întrevedere bilaterală oficială Aurescu – Blinken, deși cei doi au mai discutat atât în marja reuniunilor NATO și OCDE, cât și telefonic. Vizita ministrului român de externe la Washington are loc la un an de zile de la precedenta deplasare la Departamentul de Stat, când Bogdan Aurescu a fost primit de predecesorul lui Antony Blinken, fostul secretar de stat Mike Pompeo.