(foto) Best of Chișinău: Unde puteți găsi cele mai gustoase green bowl-uri și cât acestea costă

În ultimul an, la Chișinău, în meniuri au început să apară numeroase green bowl-uri/ poke-uri. Poate că accentul pe legume și pe un consum mai conștiincios a crescut, sau poate este doar un trend. Echipa #diez a încercat să vadă care sunt ofertele pentru aceste „străchini” cu legume. Articolul (foto) Best of Chișinău: Unde puteți găsi cele mai gustoase green bowl-uri și cât acestea costă apare prima dată în #diez.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de #diez