Poetul Emil Loteanu cercetat de acad. Mihai Cimpoi: „Emil Loteanu între arte şi întru artă”

Acoperamantul Maicii Domnului este sarbatoarea randuita de Biserica in amintirea aratarii Maicii Domnului in Biserica din Vlaherne. Pe 1/14 octombrie 911, se facea priveghere in aceasta biserica, pentru salvarea cetatii care era asediata. La ora patru dimineata, Maica Domnului s-a aratat inaintea poporului, stand in vazduh si rugandu-se cu lacrimi. Sfantul Acoperamant era tinut in […] detalii...