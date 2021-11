Cine este cea mai frumoasă fetiță din Eurasia, care a câștigat concursul din acest an

Evangelina Melnikova din Rusia a ocupat primul loc la concursul de frumusețe și talente Best Children of Eurasia 2021, care a avut loc în Antalya. Acest lucru a fost raportat ... Post-ul Cine este cea mai frumoasă fetiță din Eurasia, care a câștigat concursul din acest an apare prima dată în Unica.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unica.md