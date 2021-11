Un nou val al pandemiei de Covid în Danemarca, la o lună după ce autoritățile au ridicat toate restricțiile

20:10

Emisiile globale de dioxid de carbon, aproape de un nou nivel record în acest an Emisiile globale de dioxid de carbon se apropie de un nou nivel record în acest an, potrivit raportului anual al Global Carbon Project, publicat la Glasgow, în cadrul conferinţei COP26 a ONU. Poluarea globală cu dioxid de carbon din acest an va fi la mică distanță de recordul stabilit în 2019. Emisiile de dioxid de carbon cauzate în principal de utilizarea combustibililor fosili ar urma să revină în acest an la nive...