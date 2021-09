Criza microcipurilor scumpeşte telefoanele și laptopurile. Cresc bugetele pentru serviciile grafice şi de mentenanţă IT

Criza cipurilor continuă. Și nu a lovit masiv doar industria auto, ci întreagă piață de componente IT, componente de telefonie mobilă, televizoare, notează business24.ro. Iar o situație deloc plăcută este întâlnită și pe segmentul plăcilor video, segment care are de suferit de pe urma pandemiei de coronavirus și mulți doritori se lovesc de prețuri extrem […] Articolul Criza microcipurilor scumpeşte telefoanele și laptopurile. Cresc bugetele pentru serviciile grafice şi de mentenanţă IT apare prima dată în Bani.md.

