(video) Recomandări de la Mircea, fără spoilere: cinci filme din 2021 care merită atenția ta

Sectorul IT este în topul priorităților naționale. Mai multe inițiative de digitalizare și dezvoltare a domeniului TIC, precum și a sectoarelor conexe, au fost prezentate la cea de-a zecea ediție a „Moldova ICT Summit: The Future of Digital". Oficialii guvernamentali prezenți la eveniment au reiterat angajamentul ferm de a implementa ample acțiuni de transformare digitală, în parteneriat cu sectorul privat, care să permită alinierea la necesitățile cetățenilor, mediului de afaceri și să fie corelate cu tendințele globale din domeniu. Totodată, propunerile înaintate de sectorul privat, care vizează principalele constrângeri și acțiunile pentru consolidarea industriei, creșterea sustenabile și atragerea investițiilor, se regăsesc și în topul priorităților, pe agenda digitală națională a autorităților.