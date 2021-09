Ministerul Culturii vrea o filarmonică nouă pe același loc. Bani încă nu-s

14:50

Pentru unele femei, sarcina mult dorită poate apărea după mai multe încercări sau poate fi nevoie de intervenția specialiștilor. Fie că e vorba de anumite probleme de sănătate, vârstă sau lipsa unui partener stabil, multe femei pot ajunge să apeleze la fertilizarea in vitro (FIV). Diana Al Faraj, reproductologă, spune că, dacă timp de un […] The post Fertilizarea in vitro – cum poți să rămâi însărcinată cu ajutorul medicinei moderne appeared first on Moldova.org.