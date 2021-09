Cursul valutar oficial la 24.09.2021

14:00

În 16 circumscripții, deputații în Adunarea Populară a Găgăuziei au fost aleși din primul tur. În alte 19 circumscripții, pe 3 octombrie, va fi desfășurat al doilea tur al de scrutin. În cazul a 13 circumscripții, nici unul dintre candidați nu a acumulat cel puțin jumătate din voturile alegătorilor care... The post 16 deputați în Adunarea Populară a Găgăuziei au fost aleși din primul tur appeared first on Portal de știri.