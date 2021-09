Proiect al Maiei Sandu, votat: Când debitorul nu va putea fi evacuat

06:20

Cele șase persoane aflate la bordul avionului militar Antonov An-26 au murit după ce aeronava s-a prăbușit în Extremul Orient rus, relatează Reuters. Aeronava, un model foarte vechi, dispăruse de pe radar, miercuri, în regiunea Habarovsk. #Россия: Six people killed in Antonov An-26 transport plane crash in the Russian far east. The search to locate the crashed […] Articolul VIDEO // Epava dezintegrată a avionului care dispăruse de pe radar în Orientul Îndepărtat a fost descoperită într-o zonă greu accesibilă apare prima dată în SafeNews.