Ieșirea la natură sporeşte autoaprecierea şi are un impact pozitiv asupra psihicului

Actorii Joseph Fiennes, Omari Hardwick şi Gael Garcia Bernal s-au alăturat distribuţiei filmului "The Mother", un thriller în care rolul principal va fi interpretat de actriţa şi cîntăreaţa Jennifer Lopez, informează site-ul revistei Variety.Paul Raci, nominalizat în acest an la Oscar pentru interpretarea din "Sound of Metal", şi tînăra Lucy Paez, cunoscută din pelicula "Silencio", vor face pa