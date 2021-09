Netflix lansează documentarul "Britney vs Spears"

Netflix va lansa documentarul despre cariera cîntăreţei Britney Spears, marţi 28 septembrie, cu o zi înainte de decizia Curţii Superioare din Los Angeles în procesul privind tutela care îi controlează viaţa, relatează EFE.Acest film al gigantului de televiziune era un proiect mult aşteptat după apariţia reportajului "Framing Britney', publicat de ziarul The New York Times, care a expus acest c

