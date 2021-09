Parlamentul a ales avocatul poporului - Natalia Moloșag, care a fost și avocatul Maiei Sandu

16:20

Rosian VASILOI, SEFUL POLITIEI DE FRONTIERA: "Imunizarea impotriva Covid-19 ramane a fi o prioritate actuala pentru Politia de Frontiera, dar si pentru mine personal, ca sef al acestei institutii. Sanatatea angajatilor este mai presus de orice si in continuare voi incuraja colegii sa se vaccineze anti Covid-19. Doar asa vom putea iesi invingatori din pandemie! Impreuna am reusit sa atingem un coeficient de aproximativ 64% vaccinati cu schema completa (la momentul preluarii mandatului de sef al institutiei era putin peste 40 %), insa din pacate sunt subdiviziuni de frontiera care putin au trecut de 10% imunizari a efectivului. In aces sens, astazi mi-am planificat o vizita de lucru la Sectorul Politiei de Frontiera Toceni si prin exemplul propriu, al familiei mele si al colegilor care au pierdut oameni dragi din cauza acestui virus nemilos, am incercat sa aduc mai aproape importanta vaccinarii anti Covid-19.