„Simona și Arhitectul”, un spectacol radiofonic apreciat de public

Este al doilea an la rând când școala se desfășoară în pandemie de coronavirus. Clase întregi din diferite instituții de învățământ sunt plasate în carantină. Peste 950 de copii din Republica Moldova au fost infectați cu Covid, potrivit datelor prezentate de Ministerul Sănătății. La nicio lună de la începerea noului an școlar, situația este complicată, […]