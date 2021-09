Procurorii Anticorupție efectuează percheziții în casa fostului deputat PD, Vladimir Andronachi

20:00

Prognozele optimiste ale experților, vizând recolta de struguri din acest an, nu coincid cu situația din vie. Deși s-a anticipat că viticultorii vor culege cu 25 la sută mai mulți struguri decât în anul secetos 2020, în realitate am putea aduna chiar mai puțin. De vină ar fi precipitațiile abundente, temperaturile instabile, dar și diverse boli, care au uscat strugurii pe tufă. În plus, pentru că am avut o primăvară rece, întârzie recoltarea, iar vinul, care deja ar fi trebuit să fermenteze în butoaie, nu este încă nici măcar must.